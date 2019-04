Naar aanleiding van de brand aan de Notre-Dame in Parijs liet de stad Antwerpen vandaag van 12 tot 12.30 uur de klokken van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal luiden. De beiaardier bracht aangepaste muziek.

Aan de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in Antwerpen was deze middag het Franse volkslied in mineur te horen. Voorbijgangers hoorden er ook treurmuziek van de Franse componist François Couperin en de ‘Notre-Dame’ van Alan Menken.