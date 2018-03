Kleuters en peuters straks samen in klas?

Een Freinetschool in Brugge heeft een deel van haar gebouwen omgevormd tot kindcentrum: een mix van crèche en kleuterklas. Baby’s van nog geen jaar zitten er samen met peuters van vier. De baby’s leren van de peuters, en de peuters hebben geen schrik meer om naar de echte kleuterklas te gaan zegt de school. Er is nu al een wachtlijst voor volgend jaar, en andere scholen denken ook aan zo een kindcentrum.

De driejarige Noa zit samen met Flo, haar zusje van drie maanden oud, in de klas. Baby’s en kleuter samen, ze noemen het een kindcentrum. In Nederland bestaat het al en ook bij ons wint het aan populariteit. “Het is niet echt een klas, we bieden activiteiten aan, soms samen, soms apart. Ze leren op die manier erg veel van elkaar, prachtig om te zien”, klinkt het bij kindbegeleidster Jozefien Decorte.

Overgang minder zwaar

Door kinderen samen te brengen, is de overgang naar de kleuterklas vaak veel minder bruut voor de jonge kinderen. “Ze kennen de veiligheid, de geborgenheid en de warmte al, waardoor de overgang zachter verloopt”, klinkt het. “Ze zijn het al gewoon.”

Voor elke klas staat een kindbegeleider, en dat kan zowel een kleuterleider als een opvoeder zijn. “Wij gaan kijken wat moet kinderen aangebracht worden en dan zoeken naar mensen die met hun talenten met de kinderen komen werken.”

Crevits juicht initiatief toe

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) staat achter het initiatief. Zij wil dat meer scholen zo'n kindcentrum openen. “Het is schitterend als muren gesloopt worden. Kinderen ervaren de stap dan zelf ook niet als een grote overgang”, klinkt het.