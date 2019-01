Kleinste spruiten met de trein naar klimaatmars

Heel wat kinderen hebben vanmiddag, samen met hun ouders, de trein genomen om naar de klimaatmars in Brussel af te zakken. Ook zij vinden dat het tijd is voor verandering.

Vanuit het station Antwerpen-Centraal hebben duizenden mensen de trein genomen naar Brussel om er deel te nemen aan de grote klimaatmars. De NMBS had extra en ook uitgebreide treinen ingelegd, wat nodig was om de toevloed aan betogers te kunnen verwerken.

Veel jongeren gaan aan de mars deelnemen, maar ook gezinnen met kinderen, jeugdbewegingen en ook oudere mensen. Sommigen hadden spandoeken bij of kartonnen borden met slogans als "There's no planet B" en "Winter is coming".