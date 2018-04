"Klant keert wel terug naar Lidl"

Werkloze karretjes en klanten die net niet tegen de gesloten deur botsen. Dat beeld ziet iedereen nu al dagen van Lidl. De imagoschade voor de winkelketen is groot.

"Bij de consument zal de schade meevallen, zij vergeten snel", zegt marketingspecialist Gino Van Ossel aan VTM NIEUWS. "Maar we mogen niet vergeten dat Lidl op dit moment veel nieuwe medewerkers zoekt en die gaan nu natuurlijk denken: 'Oh, daar moet je heel hard werken'. Die imagoschade is groter. Werknemers of kandidaat-werknemers vergeten niet zo snel."

Zo verliest Lidl dus een deel van haar imago en vooral ... heel veel inkomsten. Hoeveel geld Lidl verliest, is niet exact te berekenen. Niet alle winkels zijn namelijk dicht, maar het zijn er veel. Zeker omdat het nu zaterdag is, winkeldag nummer één, zal het verlies groot zijn. "De omzet die je op een dag verliest, kan je niet inhalen", zegt Van Ossel. "Dit had gisteren al opgelost moeten zijn."

Meer weten?