Klacht tegen politie na schietincident

Heeft de politie van Gent maandagavond zonder aanleiding een Nigeriaanse man neergeschoten? “Ja”, zegt de vrouw die bij hem was. Volgens de politie had de man haar gegijzeld, maar zij zegt dat er geen sprake was van gijzeling of bedreiging. De politie schoot opeens, toen ze stil stonden voor het rode licht. Ze wil nu een klacht indienen tegen de politie van Gent, zegt ze anoniem aan VTM NIEUWS.

Maandagavond schoot de politie in de wijk Nieuw-Gent de passagier van een auto neer. Getuigen zouden hem voordien gezien hebben toen hij mensen bedreigde met een mes. Toen hij instapte in een wagen van een jonge vrouw, werd gedacht dat hij haar gegijzeld had.

Geen mes

Maar daar klopt niets van, getuigt de vrouw nu anoniem. De man, een Nigeriaan van 33 jaar, is al twee jaar haar vriend. “Op het moment van de feiten waren we op weg naar de dokter. Ik reed zelf, ik zat achter het stuur. Op een bepaald moment stonden we stil voor de rode lichten en uit het niets, zonder waarschuwing, werden we beschoten”, vertelt ze.

Van enige bedreiging was volgens haar dus geen sprake. Hij had ook geen mes vast en volgens de vrouw was er dan ook geen enkele aanleiding om hem neer te schieten.

Klacht

De man ligt nog altijd in het ziekenhuis, maar verkeert niet meer in levensgevaar. Hij is niet aangehouden. Ook hij bevestigt het verhaal van zijn vriendin, zegt zijn advocaat Jetze Landuyt. “Hij heeft op geen enkel ogenblik iemand bedreigd. Hij had ook op geen enkel moment een mes vast.”

De jonge vrouw wil het er niet bij laten en gaat een klacht indienen tegen de politie van Gent. “Ik ben vastberaden dat gerechtigheid hier zal geschieden.”

