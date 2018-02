Kipdorpbrug in Antwerpen blootgelegd

In Antwerpen kan je het hele weekend de historische Kipdorpbrug bezoeken. In de zestiende eeuw was dat een van de monumentale toegangspoorten van de stad. Nu ze de Antwerpse Leien helemaal hebben opengebroken om tunnels te bouwen, konden archeologen alles blootleggen. Het is de grootste archeologische site in Vlaanderen. Een bezoek is dus vrij uniek.

Het is alsof je vijghonderd jaar teruggaat in de tijd. In de zestiende eeuw liep er een spectaculaire muur om Antwerpen te beschermen. De Kipdorpbrug was één van de vijf toegangspoorten. De brug is negentig meter lang en zeven meter diep.

Onderdeel verkeersplan

Iedereen die wil, kan de werf dit weekend bezoeken: vandaag nog tot tien uur, morgen tot zes. De archeologische site blijft ook daarna bewaard en wordt onderdeel van het nieuwe verkeersplan.