Kinderen krijgen vaker diabetes type 1

Steeds meer kinderen krijgen diabetes type één. In ons land zijn er 2.500 kinderen die de diagnose kregen. Dat is zo’n veertig procent meer dan tien jaar geleden. Er wordt veel onderzoek gedaan, maar eigenlijk heeft niemand een verklaring waarom er zoveel meer kinderen de ziekte krijgen.

Patiënten met diabetes type één maken geen insuline aan, maar dat hebben we wel nodig. Door insuline kunnen cellen glucose uit het bloed halen. Wie type één heeft, moet daarom nog zelf insuline spuiten. Bij patiënten met type twee volstaan vaak medicijnen.

Ook Mattias Geerts (7) heeft diabetes type één. “We weten het nu sinds 13 maart. Hij was heel erg ziek geworden. Hij had veel buikpijn, moest veel overgeven en was sterk vermagerd. Onze oplettende huisarts heeft ons uiteindelijk naar de spoed gestuurd”, zegt zijn mama Claudia de Vriend.

2.500 kinderen

Mattias is niet het enige kind dat te horen kreeg dat hij diabetes type één heeft. Steeds meer kinderen krijgen het. Tien jaar geleden hadden 1.800 Belgische kinderen jonger dan veertien diabetes type één, nu gaat het al over 2.500 kinderen. Vooral jongens onder de tien jaar krijgen de diagnose.

"We schatten dat het te maken heeft met bepaalde omgevingsfactoren. Virale infecties, maar ook voedingsfactoren kunnen, naast erfelijkheid, een belangrijke rol spelen”, zegt Christophe De Block, voorzitter van de Diabetes Liga.