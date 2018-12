Kind zwaar allergisch: Leuvense school verbiedt daarom pindanoten

Een Leuvense basisschool weert voortaan àlle pindanoten, omdat één van hun leerlingen zwaar allergisch is. Andere kinderen mogen geen noten of koekjes, waar pinda's inzitten, meer meebrengen. Louise (8) heeft een contactallergie, waardoor een aanraking al genoeg kan zijn om een allergische reactie te krijgen.

Louise was drie jaar oud toen ze er achter kwam dat ze een pinda-allergie heeft. Met een pindanootje spelen, lokte toen een hevige reactie uit. "Ik kreeg veel uitslag en ik kreeg jeuk aan mijn oog. Dat viel dicht door de zwelling. Mama heeft me toen in de buggy gezet en is snel naar het ziekenhuis gelopen", zegt Louise zelf.

Sindsdien probeert Louise om niet meer in contact te komen met pinda's, want zo een reactie kan zelfs dodelijk zijn. "De bloeddruk kan stijgen of dalen, waardoor je in shock geraakt", zegt de vader van Louise, Roel Steeno. "In het slechtste geval zwelt je keel op en stik je."

Enkele weken geleden vond Louise pindanootjes op de speelplaats. De ouders van het meisje riepen daarom in een mail op om van de school een pindavrije zone te maken. "In de mail staat uitdrukkelijk dat het om een extreme allergie gaat, en dat het een contactallergie is", legt Roel Steeno uit. "Als andere kinderen thuis pindanootjes eten en hun handen niet wassen kan onze dochter in shock geraken of een reactie krijgen als ze hen aanraakt."