Keuring oldtimers: race naar Wallonië

In de toekomst zullen Vlamingen met een oldtimer massaal naar Wallonië gaan om hun wagen te laten keuren. Dat zegt de federatie voor oude voertuigen (BFOV). De regels over de autokeuring zijn net aangepast, en de eisen voor oldtimers in Wallonië zijn veel lakser dan die in Vlaanderen. Het zal leiden tot keuringstoerisme zegt de sector.

Oldtimers van 50 jaar of ouder ingeschreven met een O-nummerplaat blijven in Wallonië vrijgesteld van de autokeuring. Dat geldt ook voor oldtimers van 30 jaar of ouder als ze "een historisch karakter" vertonen. Daarmee wordt onder meer bedoeld dat het type niet meer in productie is en het voertuig zich in zijn originele staat bevindt. Eerder deze maand besliste Vlaanderen dat oldtimers daar wél opnieuw naar de keuring moeten.

De BFOV benadrukt dat "deze beslissing genomen door de Waalse regering helemaal niet overeenkomt met de beslissing eerder genomen in Vlaanderen". Voor de Brusselse regio is het nog wachten op een definitieve beslissing.

Uniformisering

"De BFOV is steeds voorstander geweest van een uniformisering van de reglementeringen, maar moet vaststellen dat ons land zich meer en meer aan het verdelen is. Een onbegrijpelijke politieke wil", klinkt het in een mededeling naar de oldtimerbezitters