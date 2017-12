Kerstpakjes honden ook dit jaar in trek

Met kerst stoppen heel wat baasjes hun geliefde viervoeter in een kleurrijke kerstoutfit. Dat is ook dit jaar het geval. Niet alleen kleedjes gaan daarbij vlot over de toonbank, ook kerstmaaltijden voor de hond en aangepaste voederbakken zijn deze keer erg in trek.

Kerstmis is dé familiale gelegenheid bij uitstek en daar kan ook de hond niet in ontbreken. De laatste jaren duiken de kerstoutfits voor dieren al her en der op, maar ook dit jaar willen veel dierenliefhebbers hun viervoeter graag in thema door het huis zien huppelen.

Uitverkocht

Dat merkt ook Ingrid Houbaert van de dierenspeciaalzaak ‘Snoef’. Zij ziet de kerstoutfits vlot over haar toonbank gaan en merkt ook dat mensen hun dieren steeds meer bij het gebeuren willen betrekken. “Vooral de truitjes met hertenkoppen zijn dit jaar erg populair. We hadden ze van kleine tot echt grote maten, maar we hebben momenteel enkel nog een paar kleine exemplaren over.”

Daarbij valt ook op dat dit jaar alles assorti moet zijn. De dierenliefhebbers willen hun viervoeter niet enkel in een kerstpakje zien, ook de speeltjes en voederbak moeten in thema zijn. “Ze kopen een voederbak die assorti is, plaids in dezelfde kleuren, speeltjes in de kerstkleuren. Hun hond enkel een truitje aandoen, is voor velen niet meer voldoende.”

Wat staat er op het menu?

Nog in trek: de feestmaaltijden voor de honden. Verschillende Belgische merken hebben voor de gelegenheid namelijk speciale hondenvoeding gemaakt. “Je hebt hondeneten met wild bijvoorbeeld, of met Brusselse spruiten en spek. Een kerstmenu voor de hond eigenlijk, speciaal voor de feestdagen.”