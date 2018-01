Kerstmarkten boeten in aan populariteit

Het einde van de kerstvakantie is in zicht en dus gaan ook de kerstmarkten dit weekend dicht. Die van Brussel en Leuven sloten zelfs al vorig weekend. Het is geen goed jaar geweest want er waren opvallend minder bezoekers dan vorig jaar. Dat heeft alles te maken met het slechte weer, zeggen de standhouders. Vooral begin december was het voor veel mensen te koud en te nat.

Aan het enthousiasme van de standhouders ligt het alleszins niet. Deze namiddag op de kerstmarkt in Antwerpen was het zeer kalm. Zelfde beeld op Winterland, de kerstmarkt in Hasselt. Exacte cijfers zijn er nog niet, maar bij alle standhouders horen we hetzelfde: het slechte weer heeft de grote massa dit jaar weggehouden.

Slecht weer

“Het weer heeft ons tegengezeten. We hebben heel veel regen gehad op goede momenten”, zegt standhouder Jacky Leander.” Je spreekt mensen en die zeggen: 'het weer. We wilden komen maar het was slecht weer en daarom kwamen we niet'.”

Zij die wel kwamen, kwamen voor de gezelligheid en de jenevertjes die ook dit jaar weer goed over de toonbank gingen.