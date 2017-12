Kerstinkopen steeds vaker over de grens

Almaar meer mensen doen hun inkopen – en zeker hun kerstinkopen – net over de grens. In Frankrijk bijvoorbeeld zijn alcoholische dranken een pak goedkoper sinds de accijnsverhoging in ons land twee jaar geleden. Dat grenstoerisme heeft de Belgische fiscus in die twee jaar al 355 miljoen euro aan inkomsten gekost.

Vorig jaar stegen de prijzen in ons land met bijna twee procent. Dat is negen keer meer dan in onze buurlanden. Bijna één op de vijf klanten in Auchan is Belg. “Als onze regering iets aan de prijzen zou doen, dan zouden we de grens niet moeten oversteken”, klinkt het.

De federatie van producenten en handelaren in wijnen en sterke dranken zegt dat de overheid miljoenen mist door aankopen in het buitenland. Twintig procent van de wijnhandels in ons land heeft al personeel ontslagen. Volgens de federatie stroomt er onnodig geld naar het buitenland en moet de regering daarom de accijnzen verlagen.