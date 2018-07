Ken jij het Belgisch volkslied?

We horen het tijdens elke match van de Rode Duivels, maar kan jij het Belgische volkslied zonder problemen meezingen? Geen nood, je kan nog even oefenen tot vanavond. En als het een troost mag zijn, zelfs niet alle Rode Duivels kunnen de Brabançonne probleemloos meezingen.

Dit is de volledige Nederlandstalige tekst van het Belgisch volkslied:

O dierbaar België, o heilig land der vaad'ren,

Onze ziel en ons hart zijn u gewijd,

Aanvaard ons kracht en het bloed van onze aad'ren,

Wees ons doel in arbeid en in strijd,

Bloei, o land, in eendracht niet te breken,

Wees immer u zelf, en ongeknecht,

Het woord getrouw dat g' onbevreesd moogt spreken.

Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht.

Het woord getrouw dat g' onbevreesd moogt spreken.

Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht

Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht

Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht.