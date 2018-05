‘Kangoeroeën’ bij te vroeg geboren baby’s

In het Sint-Augustinusziekenhuis in Antwerpen zijn ze begonnen aan een kangoeroemarathon. Twee weken lang gaan ouders van te vroeg geboren kindjes hun kindje zo vaak mogelijk tegen hun blote borst houden. Dat huid-op-huidcontact is immens belangrijk - de baby's hebben zo minder infecties, pijn en stress en huilen ook minder.

Vooral in ontwikkelingslanden is ‘kangoeroeën’ erg belangrijk omdat er vaak geen couveuses zijn. Ook hier heeft het fenomeen zijn voordelen. De slaapkwaliteit van het kind is beter, de borstvoeding wordt gestimuleerd en de stress bij ouders vermindert.