Kan horloge voor doorbraak zorgen in Bendedossier?

De familie van de gewezen rijkswachter Chris Bonkoffsky zal DNA van hem doorspelen aan de speurders in het onderzoek naar de ‘Bende van Nijvel'. Dat doen ze nadat eerder vandaag bekend is geraakt dat diezelfde speurders niet langer geloven dat Bonkoffsky de beruchte Reus van de Bende is. VTM NIEUWS-journalist Faroek Özgünes legt uit waarom dit belangrijk kan zijn.

"Het DNA-staal komt van een horloge van Chris Bonkoffsky dat hij gekregen heeft van de groep Diane, een onderdeel van de vroegere rijkswacht. Hij gaf dat aan zijn broer vlak voor zijn overlijden", legt Özgünes uit. Dat horloge heeft de familie op eigen kosten laten onderzoeken aan de Universiteit Antwerpen (UA) en daarvan is een DNA-staal afgenomen.

Waarom belangrijk?

"Bonkoffsky is zelf na zijn dood gecremeerd en er is dus geen ander DNA meer van hem beschikbaar", zegt Özgünes. "De familie stelt nu het DNA dat van het horloge is gehaald en het horloge zelf ter beschikking van de speurders."

Die speurders zijn in het bezit van een vissershoedje dat na de aanslag in Aalst in 1985 is gevonden. Dat hoedje was van de Reus. "Op dat hoedje is DNA van de Reus teruggevonden. We weten ook dat Chris B. vissershoedjes verzamelde. Het zou nu zeer interessant zijn om wetenschappelijk te kunnen aantonen of tegenspreken dat het DNA op het horloge hetzelfde is als dat op het hoedje."

