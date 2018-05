Kan dorpskern Kortenberg veiliger?

Na het zware ongeval in Kortenberg, waarbij een vrachtwagen een bankkantoor heeft geramd, wil het gemeentebestuur nu met het gewest samenzitten om te bekijken hoe ze de Leuvensesteenweg veiliger kunnen maken. Die weg is een gewestweg en dus is de gemeente niet bevoegd.

De inwoners van Kortenberg zijn al langer bezorgd over de verkeersveiligheid op de Leuvensesteenweg, een belangrijke verbindingsweg tussen Leuven en Brussel die het dorp in twee stukken verdeelt. Heel wat auto’s en vrachtwagens die er passeren, moeten dus helemaal niet in Kortenberg zijn.

Zwaar vrachtverkeer

Vooral het zware vrachtverkeer zien de inwoners liever verdwijnen. En dat is volgens verkeersdeskundigen perfect mogelijk. “Men kan een verkeersreglement maken waarbij op bepaalde tijdsstippen bepaalde vormen van vervoer niet mogelijk zijn, zoals vrachtvervoer. Dat kan je doen op momenten tijdens de schooluren of wanneer er manifestaties zijn”, zegt verkeersdeskundige Johan De Mol (Universiteit Gent).

Het grootste obstakel is vooral dat het gewest en de gemeente op een lijn moeten zitten. Want gemeenten zijn vaak vragende partij, maar het is het gewest dat uiteindelijk bevoegd is voor de gewestwegen.

Geen remsporen

De vrachtwagen ramde vanmorgen een bankkantoor op de Leuvensesteenweg in Kortenberg. Daarbij kwam een kind van twee om het leven. Haar vader werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeert intussen niet meer in kritieke toestand. Verder raakte nog één andere persoon zwaargewond. Vier anderen, onder wie de chauffeur, raakten lichtgewond.

Op de plaats van het ongeval werden geen remsporen aangetroffen. Dat doet vermoeden dat de truckchauffeur onwel werd, maar een officiële oorzaak van het ongeval is voorlopig nog niet bekend.

