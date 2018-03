Kamperende ouders zetten deurwaarder in

In het Oost-Vlaamse Beveren kamperen ongeveer 200 ouders sinds gisterenochtend aan de Sint-Maarten-Middenschool om hun kind in te schrijven. Opvallend: de ouders hebben allemaal vijf euro samengelegd voor een gerechtsdeurwaarder. Zo zijn ze zeker dat er bij de inschrijvingen niet wordt gesjoemeld.

De inschrijvingen aan de middelbare school starten pas zaterdag om 10 uur, maar veel ouders trokken gisterenochtend al met hun kampeermateriaal naar de schoolpoort. Ze zullen in totaal ongeveer 72 uur aanschuiven om hun kind in te schrijven.

Om zeker te zijn dat er niet gefoefeld wordt, hebben ze allemaal vijf euro samengelegd zodat ze een gerechtsdeurwaarder konden betalen. Die kijkt toe op de geldigheid van de lijst die werd opgesteld, met de namen en de nummers op van de kinderen. Iedere vier uur worden de namen op de lijst afgeroepen. Wie dan niet aanwezig is, wordt geschrapt.

Tegen gesjoemel

De ouders willen op die manier vermijden dat er gefoefeld wordt en dat er discussie ontstaat over wie eerst was. “Het gaat misschien ver, maar de mensen die hier als eerste stonden, proberen gewoon een systeem te vinden om iedereen tevreden te houden”, zegt een van de ouders aan VTM NIEUWS.

De directeur van de school erkent dat het ver gekomen is. “Er zijn tot nog toe geen alternatieve manieren gevonden in Vlaanderen voor een beter inschrijfsysteem, zodat we dit zouden kunnen vermijden”, zegt hij.