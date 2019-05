In de aanloop naar de verkiezingen gaat comedian Kamal Kharmach elke dag op bezoek bij een politicus. Vandaag is dat Johan Vande Lanotte (sp.a). Kharmach had duidelijk een grote villa verwacht toen hij aankwam bij de 'Keizer van Oostende'.

Kamal Kharmach was licht verschoten toen hij in Oostende aankwam: "Oei, is dit je huis? Dat is niet zo groot", klonk het. "Ik ben maar 1,76 meter, mijn huis moet toch niet zijn?", grapt Vande Lanotte terug.