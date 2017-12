Kalmeermiddel voor hond tegen vuurwerkstress

Klassiek vuurwerk is een nachtmerrie voor vele dieren, zeker voor honden. Ieder jaar lopen er dieren in paniek weg of verwonden ze zich. Daarom zijn er baasjes die hun dier een kalmerend middel geven op oudejaarsavond.

Tachtig procent van de dieren heeft angst voor vuurwerk. Soms helpt het om je hond gewoon af te leiden, door met hem te spelen of hem eten te geven. Maar als dat niet helpt, kan een dierenarts een kalmeermiddel voorschrijven. De meesten hebben zo goed als geen bijwerkingen en zijn niet gevaarlijk.

Zo'n kalmeermiddel kost tussen de vijftien en twintig euro. Er bestaan ook kruidenmiddeltjes of zelfs cd's om honden stilaan te laten wennen aan vuurwerk. Maar de meeste dierenartsen twijfelen of die wel écht werken. Over het kalmeermiddel zeggen ze trouwens enkel dat het een hulpmiddeltje is en geen wondermiddel.