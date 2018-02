Jury proces-Hardy: 5 vrouwen, 7 mannen

De twaalfkoppige jury voor het assisenproces in Tongeren van de 55-jarige Renaud Hardy bestaat uit vijf vrouwen en zeven mannen. Er zijn ook zes reservejuryleden aangeduid voor het proces dat mogelijk tot 7 of 8 maart kan duren.

Hardy moet zich verantwoorden voor twee moorden, twee moordpogingen en verkrachting met foltering. De beschuldigde zat vaak met gesloten ogen naar de uitleg van voorzitter Dirk Thys te luisteren. Tijdens het onderzoek verklaarde hij dat hij aan de ziekte van Parkinson lijdt.

Bij het uitloten van de jury was hij dan weer heel alert en keek hij de mensen aan, wiens namen uit de urne kwamen.

Tijdens de uitleg over het verloop van het proces, werd hij schijnbaar heel geëmotioneerd. Toen voorzitter Dirk Thys hem naar zijn huidig adres vroeg, antwoordde Hardy: "Ik ben in een slechte conditie momenteel. Ik heb geen coördinatie omwille van de stress." Op dat ogenblik beefde zijn rechterhand heel hevig. Hardy had zelf ook pen en papier vast om iets te noteren.

Hardy zit normaal gezien opgesloten in de gevangenis van Mechelen, maar verblijft tijdens het proces in de strafinrichting in Hasselt.

Twee moorden en twee moordpogingen

Een slachtoffer van een moordpoging is de actrice Veerle Eyckermans, die ernstige klappen van een afgebroken steel kreeg. In Bonheiden wilde hij binnen geraken bij Annie H..

Hardy wordt verder vervolgd voor de moord op de 82-jarige Maria Walschaerts in Leest bij Mechelen en de 52-jarige Linda Doms in Hofstade.

Ondanks belastende dna-bewijzen heeft Hardy zijn betrokkenheid ontkend, maar vlak voor zijn proces, einde januari, legde hij bekentenissen af. Zo zou hij ook van plan zijn geweest een gezin in Bonheiden uit te moorden, maar vond hij het huis niet. Daarvoor wordt hij niet vervolgd.

De feiten op Linda Doms kon hij moeilijk ontkennen, aangezien hij haar dood gefilmd had. Het proces gaat op maandag 19 februari effectief van start. Er staan 82 getuigen op het programma. Het getuigenverhoor duurt tot en met 1 maart. Vanaf maandag 5 maart starten de pleidooien.

Hardy wordt verdedigd door advocaat Frédéric Thibaut. De openbare aanklager is Alexandra Van Kelst. Hardy zelf verliet vandaag als laatste persoon de assisenzaal.