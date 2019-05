Julie van Espen en Anne Faber: twee zaken met veel overeenkomsten

De moord op de 23-jarige studente Julie van Espen doet sterk denken aan de moord op de Nederlandse Anne Faber (25). Opnieuw gaat het om een veroordeelde verkrachter als dader en ook nu wordt in de media veel kritiek geuit op inschattingsfouten bij justitie rond het zedenverleden van de dader.

Paniek, angst en hoop vochten afgelopen weekend om voorrang bij de familie en vrienden van Julie van Espen. Julie was op de fiets vertrokken vanuit het dorpje Schilde naar Antwerpen, op weg naar een gezellige avond met vriendinnen. Een tochtje van 15 kilometer, ongeveer drie kwartier fietsen. Maar na 2,5 uur was Julie nog niet gearriveerd. Julie is het type niet om er zomaar vandoor te gaan. Haar vriendinnen slaan alarm, waarna een massale zoektocht op touw wordt gezet. Familie en politie werken samen om Julie zo snel als mogelijk te vinden. Vrienden hangen flyers op met een foto van Julie, die lachend de camera inkijkt.

Het doet daarom denken aan de omstandigheden waarin Anne Faber (25) eind september 2017 verdween in de regio Utrecht. Ook Anne, net als Julie een frisse jonge blonde vrouw, verdween zomaar, na een onschuldig fietstochtje. Haar telefoon is onbereikbaar en uren na Anne’s laatste berichtje starten vrienden een massale zoektocht. Pas na bijna twee weken wordt haar lichaam gevonden, op aanwijzen van Michael P. Die blijkt een veroordeelde zedendelinquent te zijn en had vanuit een forensisch psychiatrische kliniek in Den Dolder te veel vrijheden. Onlangs werd in een snoeihard inspectierapport duidelijk dat er door talloze instanties inschattingsfouten zijn gemaakt. Conclusie: Michael P. had deze vrijheden niet mogen hebben.

Niet de eerste keer

Zijn er bij ons vergelijkbare fouten gemaakt bij de moordenaar van Julie? Steve Bakelmans (39) werd maandag aangehouden en heeft inmiddels een bekennende verklaring afgelegd. Het is niet de eerste keer dat hij in aanraking komt met de politie. Tussen 2004 en 2008 zat hij al in de gevangenis in verband met een verkrachting, maar ook voor verschillende diefstallen. Zijn vader vertelde al dat Bakelmans psychisch niet in orde is en dat hij in zijn jeugd herhaaldelijk in instellingen heeft gezeten. “Ik heb justitie altijd gewaarschuwd dat Steve op een dag iemand zou kunnen vermoorden.” Maar anders dan Nederland kent België geen terbeschikkingstellingsysteem (tbs-systeem), waarbij geesteszieke verdachten of veroordeelden verplicht worden behandeld. Wel is het zo dat verdachten die volledig ontoerekeningsvatbaar zijn verklaard voor onbepaalde tijd worden vastgezet. Zonder behandeling.

“Het is natuurlijk de vraag of deze man in Nederland tbs had gekregen, maar er zouden in elk geval meer mogelijkheden zijn geweest,” stelt tbs-advocaat Jan-Jesse Lieftink, die ook de vergelijking ziet tussen de twee zaken. “In Nederland kun je tbs opleggen als iemand bijvoorbeeld verminderd toerekeningsvatbaar is. In België kennen ze de interneringsmaatregel. Die wordt alleen opgelegd bij volledige ontoerekeningsvatbare veroordeelden. Dat betekent dat je of het delict hebt begaan onder volledige invloed van een stoornis, of niet. In dat laatste geval is er dan geen behandeling voor deze mensen.” Geïnterneerden, het Belgische equivalent van tbs, krijgen maar zeer beperkt zorg. Een echte behandeling ontbreekt. Daarvoor werd België door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens al geregeld op de vingers getikt.