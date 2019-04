Juf Magali werd zes jaar geleden onterecht beschuldigd van misbruik

De rellen aan de school in Schaarbeek, doen denken aan wat Magali Alpaerts zes jaar geleden is overkomen. Aan de school de Blokkendoos in Antwerpen kwamen familieleden van leerlingen hysterisch op straat omdat ze dachten dat hun kinderen misbruikt waren door een juf.

Juf Magali, op dat moment 23 jaar oud, werd de dag zelf nog op straat gezet. Drie jaar later bleek dat de beschuldigingen onterecht waren en werd ze vrijgesproken.

Het is haar grote droom om terug in het onderwijs te stappen, maar ze heeft nog niet opnieuw durven solliciteren. “Het is een stempel die blijft en ik denk dat dat ook nooit gaat veranderen”, vertelt ze.

Magalie wil zich niet uitspreken over wat er vandaag is gebeurd, want als er sprake is van misbruik, moet er natuurlijk een onderzoek komen.

Maar de manier waarop nu wordt gehandeld, roept pijnlijke herinneringen op. “Het heeft proporties aangenomen die niet aangenomen hadden moeten worden”, zegt ze over de rellen in Schaarbeek. “Er zijn volgens mij te snel een oordeel geveld.”