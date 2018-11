Journalist in Brussel hardhandig opgepakt

De Franse journalist Remy Buisine is in Brussel vandaag hardhandig aangepakt door de politie en zelfs even in de boeien geslagen. Dat is te zien op livebeelden die hij op dat moment aan het maken was. De politie van Brussel bevestigt aan VTM NIEUWS dat Buisine even is opgepakt en na een halfuur opnieuw is vrijgelaten.

Buisine werkt voor het Franse Brut, een onlinemedium met 2 miljoen volgers op Facebook. Hij bracht live verslag uit van de rellen in Brussel, toen een agent hem onderbrak en vroeg weg te gaan. Buisine toonde zijn perskaart, maar de agent gaf geen duimbreed toe. De Fransman bleef aandringen en voor de agent was de maat vol.

Reactie

Op de beelden is te zien hoe Buisine op de grond wordt gewerkt en gearresteerd. De politie van Brussel bevestigt dat Buisine even is opgepakt en daarna weer vrijgelaten. De officiële reactie luidt dat hij zich tussen een groep mensen bevond die geïnterpelleerd zou worden.

Op Twitter laat Buisine zelf weten dat hij na een halfuur opnieuw werd vrijgelaten en dat hij al zijn materieel heeft teruggekregen. “Ik stel het goed, bedankt voor de berichten”, klinkt het.