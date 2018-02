Jonge koppels kiezen vaker voor tweede verblijf

Heel wat jonge koppels kopen een tweede verblijf in het buitenland. Dat blijkt uit cijfers op de vastgoedbeurs Second home in Gent. Ze willen daar zelf genieten van de zon maar ze verhuren het ook, want dat brengt meer op dan een spaarrekening. Een van de populairste bestemmingen bij de koppels is Spanje.

In totaal hebben zowat 150.000 Belgen een huis of appartement in het buitenland. En daarvoor investeren ze 225.000 euro. De populairste landen zijn Spanje, Frankrijk en Italië.

Experts vinden het opvallend dat de leeftijd van de koppels steeds lager wordt. Zij zien het dan ook als een investering.