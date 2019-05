Het assisenproces dat in Brugge begonnen is over de dood van een peuter maakt pijnlijk duidelijk waar de jeugdzorg in ons land tekortschiet. Op het proces staat een stiefvader terecht die een dochtertje van 2,5 jaar heeft doodgeslagen. Verschillende instanties wisten dat de beschuldigde zijn stiefdochter mishandelde, maar gaven dit niet door aan justitie. Het jeugdparket klaagt dit aan.