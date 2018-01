Jens (20): “Ik gamede tot 12 uur per dag”

Niet iedereen is het eens met de beslissing van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om een gameverslaving als ziekte te erkennen. Maar onderzoekers naar spelverslaving vinden dat de beslissing te ver gaat. Hulpverleners en verslaafden daarentegen juichen het nieuws dat gisteren bekend werd aan. Zo ook Jens Mertens, hij was zelf ooit verslaafd. Volgens Jens kan de erkenning leiden tot snellere oplossingen.

Volgens een onderzoek van de KU Leuven is drie procent van de 12- tot 17-jarigen een problematische gamer. Dat was ook zo voor Jens Mertens, een 20-jarige student. Hij was tot twee jaar geleden verslaafd aan gamen, zo getuigt hij aan VTM NIEUWS.

"Tot twaalf uur per dag"

“Ik gamede zo’n zes uur per dag en in het weekend negen tot twaalf uur per dag. Alles moest wijken voor het gamen”, vertelt Jens. Jens heeft zijn gameverslaving naar eigen zeggen onder controle. Hij zocht geen professionele hulp, wel nieuwe hobby's. Hij denkt dat de erkenning door het WHO zal leiden tot snellere oplossingen voor wie een gameprobleem heeft.

Kritiek

Maar de onderzoekers van de UGent zijn het daar niet mee eens. Volgens hen weten we te weinig over de oorzaken van gameverslavingen om nu al over een echte ziekte te spreken.