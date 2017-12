Inwoner Nieuwpoort: “Leek wel een bom”

De inwoners van Nieuwpoort reageren in shock nadat de torenkraan was omgevallen en drie verdiepingen van een appartementsgebouw volledig had verbrijzeld. “Het leek wel een bom”, reageert een van de omwonenden. “Zo’n geluid heb ik nog nooit gehoord.”

Door de storm begon de kraan in de Meeuwenlaan in Nieuwpoort te zwalpen en te tollen tot ze omviel. De arm van de torenkraan raakte enkele terrassen van een penthouse. De betonblokken die aan de kraan hingen, van elk zo'n 4.200 kilogram, vielen naar beneden op het dak van een appartementsgebouw en boorden zich door de negende, achtste en zevende verdieping van het gebouw.

“We zagen allemaal vonken en vuur. Het leek wel vuurwerk”, vertelt een van de ooggetuigen over hoe de elektriciteitskabels van het gebouw werden gerukt. “Ik stond aan de grond genageld.”

Bij het ongeval kwam een 74-jarige vrouw om het leven. Haar man is in een kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Ook drie andere bewoners raakten lichtgewond.

