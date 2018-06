Internationale anti-terreuropleiding gestart in ons land

Vanmorgen is een grote driedaagse opleiding anti-terrorisme gestart in Ranst, bij Antwerpen. Voor het eerst in ons land krijgen ordediensten uit binnen- en buitenland zes workshops, alle deelnemers hebben op één of andere manier te maken met de strijd tegen terreur. De cursisten leren hoe ze terroristen moeten uitschakelen, maar ook hoe ze slachtoffers moeten verzorgen.

Agenten worden onder vuur genomen door terroristen vanop een trein. Het is één van de zes workshops op de politiecampus Vesta in Ranst tijdens de opleiding anti-terrorisme. De workshops worden georganiseerd voor ordediensten uit binnen- en buitenland.

Slachtoffers helpen

De workshops zijn meer dan enkel terroristen uitschakelen. Ook zwaargewonde slachtoffers helpen, wordt geleerd.

Het is de eerste keer dat er zo'n uitgebreide opleiding wordt gegeven in ons land. De opleiding duurt in totaal drie dagen.