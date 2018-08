Initiatief voor gezonde vis: vissers brengen afval aan wal

De chef van een visrestaurant in Oostende neemt een initiatief om de Noordzee - en dus ook de vissen zelf - weer properder te maken. Het plastic dat de vissers vinden in hun netten laat hij gratis ophalen en recycleren. Vroeger moesten de vissers daarvoor betalen en daarom gooiden ze het gewoon weer over boord.

“Elke week brengen we toch een of twee zakken van vijftig kilogram met afval aan wal”, zegt een van de vissers aan VTM NIEUWS. En dat is niet verwonderlijk. Jaarlijks komt er zo’n 40 miljoen kilogram afval in de Noordzee terecht.

“We willen vermijden dat onze vis straks anders smaakt door alle afval in de zee”, legt Michiel Rabaey, de chef-kok van restaurant ‘Storm’, de initiatiefnemers, uit. “Als de zee schoon is, is de vis gezond en lekker en blijven de mensen ook gezond.”

Het plastic dat aan wal wordt gebracht, wordt nu gratis opgehaald en gerecycleerd. Vroeger moesten vissers daarvoor betalen en werd het dus vaak gewoon weer overboord gegooid.