Infuus tegen stress: helpt dat wel?

IV-therapie is de nieuwe remedie om mensen met een onregelmatig leven en veel stress, een energieboost te geven. Via een infuus krijg je vitamines, mineralen en anti-oxydanten toegediend. Maar is dit wel zo gezond als beweerd wordt? De apothekersbond is niet overtuigd en zegt dat er geen enkel wetenschappelijk bewijs voor is.

De behandeling is vooral bedoeld voor mensen met een druk en stressvol leven. En dat ervaart ook Thomas Kumps. Hij heeft een eigen zaak en werkt gemiddeld tachtig uur per week. Om zijn lichaam te voorzien van extra vitamines, mineralen en antioxidanten, volgt hij een IV-therapie. De nodige stoffen worden op die manier via zijn aders in zijn lichaam gepompt.

Ook presentator Sean Dhondt volgt regelmatig zo een vitaminekuur, net zoals topsporters en zakenmensen.

Apothekersbond

De apothekersbond vertrouwt de kuur niet helemaal en waarschuwt zelfs voor de vitaminebehandelingen die worden uitgevoerd in een privékliniek. “Wetenschappelijk gezien is dat onzin. Reglementair is dat op zijn minst dubieus. Een rechtgeaarde apotheker maakt zoiets niet. Hoe het dan wel gegaan is, laat ik in het midden. De boodschap aan de burger is in elk geval, als je een actief leven wil, dan is voldoende rust en ontspanning veel belangrijker”, zegt Lieven Zwaenepoel, voorzitter van de apothekersbond.

De therapie zelf is ook niet bepaald goedkoop. Voor één infuus betaal je 199 euro.