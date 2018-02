Infoavond rond wolvin Naya

Wolvin Naya bevindt zich volgens de laatste gegevens nog steeds in de buurt van Leopoldsburg. De gemeente heeft daarom een infoavond georganiseerd en daar was veel belangstelling voor. Veel mensen willen meer weten over wolven, en vooral ook waar je recht op hebt als je schade hebt door de wolf.

De 120 inwoners van Leopoldsburg zijn naar eigen zeggen niet bang, maar wel benieuwd naar wolvin Naya. “Ik vind het fascinerend dat de wolf weer in België is en dan toevallig in deze omstreken”, zegt Didier Nicasi, een inwoner van Leopoldsburg. “Vandaar dat ik een beetje meer informatie wil.”

“Ik zou wel eens willen weten hoe dat ze hem beschermen, of ze hem kunnen beschermen. En of er eventueel mogelijkheden zijn om een familie te stichten”, vraagt inwoner Katrien Ozeel zich af.