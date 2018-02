Industriële sneeuw in Limburg: wat is dat?

In het oosten en het zuiden van Limburg is er vanmorgen heel wat sneeuw gevallen. De beelden die VTM NIEUWS kon maken, liegen er dan ook niet om. Opvallend: het gaat hierbij om ‘industriële sneeuw’ die uit Duitsland ons land is binnengewaaid. Maar wat is dat juist?

“Industriële sneeuw is sneeuw die wordt gevormd boven een industriegebied. Deze keer is dat het Ruhrgebied in het westen van Duitsland”, legt VTM-weerman David Dehenauw uit.

“De lucht boven zo’n industriegebied is meer vervuild en kleine deeltjes zorgen ervoor dat vrieskernen in wolken gaan samenklitten en kristalliseren tot sneeuw. De oostenwind vandaag heeft die sneeuwwolken naar ons land geblazen”, zegt Dehenauw.

Niet voorspelbaar

Zo’n sneeuw is niet zichtbaar op de weerkaarten en kon dus ook moeilijk voorspeld worden. Boven het oosten en het zuiden van Limburg is er vanmorgen zo’n een à twee centimeter gevallen. “Door de temperaturen vandaag kan die sneeuw ook wel blijven liggen”, sluit Dehenauw nog af.