Illegale pillen in winkel in Roeselare

De farmaceutische inspectie is een onderzoek gestart naar een Poolse supermarkt in Roeselare die illegale medicijnen verkoopt. Het gaat om Poolse geneesmiddelen met eveneens Poolse opschriften, iets dat in ons land verboden is.

In ons land mogen alleen apothekers geneesmiddelen verkopen. Die medicijnen moeten een bijsluiter en verpakking hebben in de drie landstalen. De medicijnen die niet aan deze voorwaarden voldoen, zijn in ons land ten stelligste verboden.

Toch kon VTM NIEUWS in Roeselare medicijnen kopen met enkel Poolse opschriften en dat in een supermarkt – niet in een apotheek dus. De Poolse pijnstillers, ontstekingsremmers en hoestsiropen stonden op de toonbank uitgestald.

Wellicht geen namaak

Volgens de eerste vaststellingen zou de supermarkt wel echte Poolse geneesmiddelen verkopen en dus geen namaak, waardoor het gezondheidsrisico minder groot is. Het Geneesmiddelenagentschap (FAGG) zal ze wel uit de rekken halen omdat ze niet aan de voorschriften voldoen. Daarnaast riskeert de supermarkt ook een boete.

VTM NIEUWS vroeg ook de Nederlandse eigenaar van de Poolse supermarkt om een reactie, maar we konden hem niet bereiken.