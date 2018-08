Iedereen ziet tegenwoordig wolven

Tegenwoordig ziet iedereen wolven. Bij het wolvenmeldpunt krijgen ze deze zomer één melding per dag binnen. Waarschijnlijk hebben de meeste van die mensen niet echt een wolf gezien. Maar het is niet onmogelijk, er zijn er tenslotte al drie. Wat moet je eigenlijk doen, als je écht oog in oog staat met een wolf?

Ook Celine Van den Bossche denkt dat ze een wolf zag op chirokamp in de Hoge Venen. “We waren op tweedaagse en we moesten 's nachts naar Xhoffraix stappen. Op een bepaald moment schijn ik met mijn zaklamp en ik zie twee gele ogen naar me staren. Die reflecteerden in die zaklamp. Dat dier begon te grommen naar mij.”

Wie een wolf denkt te zien, blijft best gewoon rustig staan. Het dier zelf zal de confrontatie niet aangaan. “Normaal gaat een wolf altijd op de vlucht”, vertelt Jan Loos van het wolvenmeldpunt. “Ze hebben echt schrik van mensen.”