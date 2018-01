Ieder jaar 3,2 kg zwerfvuil per Belg

Per Belg slingert er jaarlijks 3,2 kilogram vuilnis langs de straten. Dat blijkt uit een onderzoek van afvalstoffenmaatschappij OVAM. Vooral sigarettenpeuken en drankverpakkingen worden vaak weggegooid.

In totaal vinden afvalopruimers in Vlaanderen ieder jaar ongeveer 20.000 ton vuilnis op straat, ofwel ongeveer 3,2 kilogram per persoon. Vooral naast glascontainers en op parkings langs autosnelwegen wordt veel afval gedumpt.

De opruimwerken kosten de stadsbesturen handenvol geld: 155 miljoen euro per jaar. Die kosten worden meteen doorgerekend aan de belastingbetaler. Zo betaalt iedere Vlaming ongeveer 25 euro per jaar om al het vuil te laten ophalen.

Wie betrapt wordt op het veroorzaken van zwerfvuil, kan daar voor beboet worden. Hoe hoog die boetes zijn, verschilt van gemeente tot gemeente. De boetes kunnen wel snel oplopen tot 350 euro.