Ideaal weer voor zonnepanelen

Het is ideaal weer voor zonne-energie, niet alleen omdat er veel zon is, maar ook door de lage temperaturen. De zonnepanelen hebben geen last van de koude. Integendeel, als de temperaturen laag zijn, dan werken ze net beter dan als het heel warm is.

"Zo'n paneel bestaat uit zonnecellen en die absorberen licht", zegt Jef Poortmans van IMEC-energyville. "Maar in de winter, in deze omstandigheden met veel zon en veel wind zodanig dat ze goed gekoeld worden bij die lage temperatuur, is hun efficiëntie, hun uitgangsspanning, hoger."

De ideale temperatuur voor zonnepanelen is zo laag mogelijk. "Bij diezelfde intensiteit zou het zelfs mogen vriezen. Dat is geen enkel probleem voor die zonnecellen", besluit Poortmans.