Hypermodern ziekenhuis opent deuren

In Mechelen kan je dit weekend het splinternieuwe en hypermoderne Sint-Maartenziekenhuis bezoeken. Vijf jaar lang hebben ze eraan gebouwd en het heeft 327 miljoen euro gekost. Er zijn veertien hoogtechnologische operatiezalen, maar er is ook veel aandacht besteed aan het comfort van de patiënt in de kamers.

Op dit moment is het Sint-Maartenziekenhuis in Mechelen nog verspreid over drie campussen, die komen nu allemaal samen in een nieuwbouw, met 650 bedden. En veertien ultramoderne operatiezalen.

De stoelen staan nog ingepakt, maar het ziekenhuis is zo goed als af. Toch komen de eerst patiënten pas in oktober. Tot die tijd wordt alles minutieus getest. Er zullen 200 artsen en 1300 personeelsleden werken in het nieuwe ziekenhuis.