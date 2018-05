Huts: "Wij hebben Koeken Troef! gered"

Fernand Huts heeft voor zijn 'Vossen'-project een beroep gedaan op Koeken Troef!, het productiehuis dat Bart De Pauw opgericht heeft. De topman van Katoen Natie zei bij de persvoorstelling van zijn nieuw project dat het mede door hem is dat Koeken Troef! kon blijven bestaan.

Vanaf morgen kan je met de fiets door het Waasland het verhaal van de vos Reynaert ontdekken. ‘Vossen’ heet het parcours en het is een nieuwe project van zakenman en topman van Katoen Natie, Fernand Huts. In zijn loods heeft hij nu een echt vossenhol gemaakt met kunstwerken van onder meer Panamarenko. Vanuit dat ‘vossenhol’ vertrekt het parcours van ongeveer veertig kilometer, helemaal ingekleed rond het verhaal van de vos Reynaert.

Het audiovisuele luik is gecreëerd door Koeken Troef!, het productiehuis van Bart De Pauw. “De VRT vecht een robbertje uit met Bart De Pauw. Waar ik het zelf moeilijk mee heb, is dat Koeken Troef! als topproductiehuis daar het slachtoffer van is. Wij zijn blij dat wij hen een contract hebben kunnen geven. Daarmee hebben zij het hoofd boven water kunnen houden en deels door ons kunnen ze ook blijven bestaan”, zegt Huts daarover.