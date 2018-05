Hooikar rijdt huis in: 3 kinderen gewond

In Diest is een hooiwagen in de gevel van een huis gereden, drie kinderen die in de woonkamer zaten raakten daarbij gewond. Het huis is onbewoonbaar en staat op instorten. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval precies kon gebeuren.

Een moeder en 3 kinderen waren thuis op het moment van het ongeluk, Een jongen van 14 en een tweeling van 10, zij raakten alle drie gewond en werden naar de ziekenhuizen van Diest en Leuven gebracht.

De jongen van tien was zwaargewond en moet nog in het ziekenhuis blijven.

Het huis is intussen onbewoonbaar. Het is zelfs te gevaarlijk voor de brandweer om het te stutten.