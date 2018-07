Het droge weer van de afgelopen weken maakt ook slachtoffers in rivieren en kanalen. Er dreven vanmorgen honderden dode karpers in het kanaal Ieper-Komen. Ze zijn gestorven door een gebrek aan zuurstof in het water. Volgens de milieudienst van Ieper is dat een direct gevolg van de droogte en het erg lage waterpeil.