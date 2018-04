Hoge stress voor 1 schooldirecteur op de 2

De helft van de Vlaamse schooldirecteurs vertoont symptomen van burn-out. Dat zei Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) in het Vlaams parlement na vragen van andere partijen. De resultaten komen uit een onderzoek van de Universiteit Gent.

Dat onderzoek peilde naar stress en welbevinden bij schooldirecteurs in het basis- en het secundair onderwijs. 67 directeurs namen deel.

Stress

"Uit het onderzoek blijkt dat de tevredenheid en het enthousiasme bij directeurs oké is, maar dat veel directeurs te kampen hebben met stress en burn-out", aldus Hilde Crevits.

“Bijvoorbeeld contacten met leraren, leerlingen en ouders geven directies heel vaak een goed gevoel, maar in sommige gevallen dragen die ook bij tot een hoge stress, dat hangt er van af hoe de school functioneert."

Steeds meer werk

Directies halen daarnaast veel voldoening en uitdaging uit pedagogische taken en innovaties, maar hebben ook het gevoel dat ze nooit rond raken.

Loonverschil

Daarnaast zijn de loonverschillen tussen de directeurs een bron van frustratie. Dat laatste is een van de zaken die werden aangepakt in het akkoord dat de Vlaamse regering sloot voor de paasvakantie. Vanaf 1 september worden de lonen van directeurs in het basisonderwijs gelijkgeschakeld.