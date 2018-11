Hoe snel vind je drugs in een club? VTM NIEUWS doet de test

Hoe makkelijk raak je aan drugs in een nachtclub? VTM NIEUWS-reporter Stijn Defoirdt zocht het uit en ging undercover in een club in Gent. Diezelfde avond voerde de politie er grote drugscontroles uit. Desondanks de controles vond Stijn enkele jongeren die hem drugs aanboden.

Het parket van Gent en de Gentse politie voeren al enkele weken drugs- en alcoholcontroles uit in de buurt van een nachtclub in Gent en in het station Gent-Sint-Pieters. Ook in de club zelf patrouilleerden agenten in burger. Ze vermoeden namelijk dat mensen naar Gent komen om er uit te gaan en drugs te nemen.

De controles zijn een succes, want afgelopen zaterdag werden 25 mensen betrapt in het station en 24 mensen in de buurt van de nachtclub. Ze hadden onder andere weed, XTC, ketamine en cocaïne bij.

'Stijn doet de test'

Wordt dan effectief zoveel drugs genomen in clubs? Zijn die specifieke politieacties nodig? Een vraag voor VTM NIEUWS-reporter Stijn Defoirdt. In de nieuwe rubriek 'Stijn doet de test' test hij zaken uit die leven in de actualiteit. Met een undercovercamera gaat hij de club binnen en vraagt hij aan de bezoekers of ze drugs bij hebben en of ze hem iets willen verkopen.