Hobbyfotograaf (64) ontsnapt aan de dood nadat hij verrast wordt door opkomend water op strand

Een 64-jarige hobbyfotograaf uit Brugge beleefde vanochtend de schrik van zijn leven toen hij bij het nemen van foto’s in zee plots werd verrast door het opkomend water. Vincenzo Monti kon geen kant meer op en zat tot overmaat van ramp vast in een put. Een reddingsboot kon hem uiteindelijk tijdig op het droge krijgen. Opvallend: de man bekommerde zich meer om zijn fotomateriaal dan om zichzelf en bleef alles boven water houden. “Gelukkig is alles veilig aan land geraakt. Waarom ik mijn camera en statief niet loste om mezelf in veiligheid te brengen? Het is me nu eenmaal veel waard”, zegt de goedlachse Vincenzo.

Daar stond hij dan, in zijn boxershort. Wat schaafwonden, doorweekte schoenen en de schrik van z’n leven: meer houdt Vincenzo Monti niet over aan zijn hachelijke avontuur. De 64-jarige hobbyfotograaf trok vanochtend richting Blankenberge om foto’s te nemen van het strand en de omgeving. Vincenzo besloot in zee te wandelen, toen het plots fout liep. “Ik voelde het water al even opkomen, maar plots stond het hoger dan gedacht en kon ik geen kant meer op”, getuigt de man. “Ik was in een put beland, waardoor ik vast zat in het zand. Je moet weten dat ik vorig jaar mijn bekken brak, zomaar weg stappen was dus geen optie. Daarvoor kon ik veel te weinig kracht zetten.”

Reddingsactie

Vincenzo geraakte steeds meer in paniek en besloot om hulp te roepen. Uiteindelijk merkten enkele alerte wandelaars op het strand de zwaaiende fotograaf op. Ze alarmeerden de hulpdiensten, waarna een reddingsoperatie op poten werd gezet. Opvallend: hoewel het water al boven zijn middel stond en de golven steeds hoger sloegen, weigerde Vincenzo zijn duur fotomateriaal te lossen. “Ik bleef mijn statief en camera boven mijn hoofd houden. Ik was écht niet van plan het zomaar verloren te laten gaan”, doet de man zijn verhaal. Nog straffer is het feit dat de Bruggeling midden op zee zijn familie belden om te zeggen dat hij in nood was. Gelukkig voor hem kon een reddingsboot van de Blankenbergse redders hem snel lokaliseren en uit het water helpen. Maar ook dán bleef Vincenzo bekommerd om zijn materiaal. Hij wierp warempel eerst zijn statief en camera aan boord, alvorens hij zelf uit het water wou. Uiteindelijk kon de zestiger veilig en wel op het droge geholpen worden, ínclusief zijn materiaal. De man riskeerde uiteindelijk minutenlang zijn leven om toch maar zijn spullen in veiligheid te brengen.

Geen souvenir

“Mijn fotomateriaal is me nu eenmaal veel waard”, verklaarde Monti nadat hij de nodige verzorging kreeg in de ziekenwagen. “Wanneer ik de camera en statief zou gelost hebben? Misschien moest het water me echt aan de lippen gestaan hebben. De hulpdiensten konden me snel vinden, dat is het belangrijkste. Ik kon misschien eerder proberen weg te zwemmen, maar opnieuw: na mijn bekkenbreuk is dat alles behalve eenvoudig.” Het slechte nieuws: Vincenzo vergat in de hectiek foto’s te nemen en houdt dus geen blijvend souvenir over aan zijn avontuur.