"Historische kans op wolvenroedel gemist"

Door de dood van de wolf in Opoeteren loopt België een historische kans mis. Tot de komst van wolvin Naya was ons land het enige in Europa zonder wilde wolven. Nu er een mannetje in de buurt van Naya opdook, was er een kans op een nieuwe wolvenroedel.

“Naya heeft niet echt heel veel keuze”, zegt wolvenexpert Jan Loos aan VTM NIEUWS. “Ze heeft zich gevestigd in een regio en daar is in honderden kilometers omtrek geen wolf te bespeuren. En dan komt er zo’n mannelijke wolf zo dicht langs, ze had mogelijk niet lang geaarzeld.”

Volgens Loos is er dan ook een historische kans gemist op een roedel. “Er zal ongetwijfeld een nieuwe wolf langskomen, maar dat kan nog jaren duren. Het blijft dus afwachten voor wie van wolven houdt.”

