Hier werd vuurwerk op nippertje verboden

Door het stormweer beslisten heel wat gemeenten gisteren om vuurwerk af te gelasten en om privévuurwerk te verbieden. In Glabbeek ging de politie van deur tot deur om de bewoners persoonlijk te informeren over het inderhaast afgekondigde verbod.

De inwoners van Glabbeek moesten op voorhand een vergunning aanvragen om vuurwerk te mogen afschieten, maar die werd gisterenmiddag nog ingetrokken. Er werden namelijk rukwinden van 80 kilometer per uur voorspeld en vuurwerk was toegestaan tot 40 kilometer per uur.

“Professioneel vuurwerk kan door de wind vliegen. Niet-professioneel vuurwerk niet, die pijlen zijn niet krachtig genoeg om hoog te vliegen”, zegt Peter Reekmans, de burgemeester van Glabbeek.

Veel meldingen

Ondanks het verbod op privévuurwerk, dat ook in veel andere gemeenten van kracht was, waren er toch opvallend veel meldingen van vuurwerk. Voor de politie was het echter onmogelijk om de daders op tijd te vatten.