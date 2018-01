Hier liep het fout bij Carrefour

Er heerst heel wat angst bij de vakbonden van Carrefour dat er ook in ons land ontslagen zullen vallen. Echt gouden zaken doet de winkelketen dan ook niet. In de zogenaamde hypermarkten van Carrefour kan je naast je boodschappen doen ook een nieuw strijkijzer of stofzuiger kopen. Maar die strategie werkt niet meer, zeggen experts. De klant wil vooral voordelig en dicht bij huis winkelen.

Carrefour heeft te lang aan haar strategie vastgehouden, zegt marketingexpert Gino Van Ossel. “De consument vindt het niet meer de moeite om verder te rijden naar zo’n hypermarkt waar alles onder één dak zit. Gezinnen zijn kleiner, dus mensen hebben minder nodig en kopen in de buurt waar ze wonen. Het aantal supermarkten en zeker buurtsupermarkten is enorm geëxplodeerd. Carrefour zet daar zelf op in, met een Carrefour Express op elke hoek van de straat, maar dat voel je dan natuurlijk in de hypermarkten”, zegt Van Ossel.

Klanten kopen ook steeds vaker online. Carrefour heeft nu wel een webshop, maar die kwam veel later dan bij andere winkels. “Hypermarkten verkopen ook tv’s of kleding, maar laat dat nu net de producten zijn die we steeds vaker online kopen”, zegt Van Ossel.