Het dooit maar straks wordt het weer glad

Op de weg begint de situatie zich stilaan te normaliseren na de verkeerschaos van gisteren. Maar het is de hele nacht, en ook de hele voormiddag nog gevaarlijk glad gebleven omdat het bleef vriezen. Code oranje bleef dan ook de hele ochtend van kracht. Het is nu stilaan aan het dooien, maar het blijft plaatselijk opletten.

“Op dit moment is de temperatuur wel al positief. We gaan uiteindelijk naar zes, zeven graden”, zegt VTM-weerman Frank Duboccage. “Dus eigenlijk kan je zeggen dat het tijdelijk gedaan is met de gladheid. Maar vannacht gaan we weer richting het vriespunt. Dus dan toch nog even uitkijken voor enkele ijsplekken.”