Hesp zit vaak vol vulsel naast vlees

Sommige hespen in de supermarkt zijn die naam niet waard, zegt Test-Aankoop. Het heeft 34 hespen onderzocht, in sommigen zitten zoveel additieven en opvulsel dat het eigenlijk geen hesp meer is. Test-Aankoop wil dat producenten op het etiket zetten hoeveel procent echt vlees er in hun hesp zit.

Een broodje met groentjes en hesp, het kan lekker zijn. Maar niet elke hesp bevat evenveel vlees. Consumentenorganisatie Test Aankoop onderzocht er 34 uit supermarkten en stelt vast dat in hesp niet enkel varken zit maar een heleboel vulsel.

“Er waren een tiental producten die een vleespercentage hadden lager dan 95 procent, er was één negatieve uitschieter van maar 72 procent vlees en de rest is opvulsel, water gelatine, eiwit”, zegt Simon November van Test-Aankoop.

Hoeveel varken?

In acht van de 34 gevallen stond zelfs niet eens vermeld hoeveel varken er nu precies in zit. Dat zou wettelijk verplicht moeten worden, zegt Test Aankoop.

“Soms smukken fabrikanten ook het etiket op. Ze schrijven: er zit rozemarijnextract in of johannesbroodpit. Eigenlijk zijn dat puur additieven maar zo'n benaming staat mooier dan een E-nummer dat de indruk geeft dat het om iets chemisch gaat.”

Albert Heijn

De ham die als slechtst uit de test kwam, was de achterham van Albert Heijn. Ze bevat amper 72 procent vlees. Volgens de keten zijn ze wettelijk met alles in orde omdat de hesp vanuit Nederland wordt geïmporteerd gelden andere regels. Om dit in de toekomst te vermijden, wil Test Aankoop een Europese reglementering.