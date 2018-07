Herfst in het land? Dit is er aan de hand

Bruine bladeren die van de bomen vallen: de herfst lijkt wel in het land. Zoals wel meerdere fenomenen de afgelopen weken is ook dit te wijten aan de droogte. De bomen treden in een soort van overlevingsmodus.

Normaal nemen bomen vocht op via hun wortels die langs de stam aan hun bladeren komen. Daar verdampen ze. Wanneer de boom minder vocht binnenkrijgt, gaat hij ervoor zorgen dat er minder kan verdampen.

Dat doet hij door zijn bladeren te laten hangen, ze kleiner te maken. In een nog verder stadium vallen de bladeren en vervolgens de vruchten af. Daarna kan de boom sterven.