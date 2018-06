Helft reumapatiënten is jonger dan 60

Reumapatiënten kunnen vanaf vandaag terecht in het nieuwe Reumahuis in Zaventem. Ze kunnen er lotgenoten ontmoeten en alle informatie vinden over hun ziekte. Reuma treft één op de vijf Belgen, en de helft van hen is jonger dan 60 jaar.

Het Reumahuis heeft de ambitie om het centrale punt voor reumatologie in België te worden. Voor de patiënten zelf is het ook de ideale plek om te kunnen praten met lotgenoten.

Zestien jaar

Dat vindt ook Nele Caeyers, die zelf de diagnose al op haar 22ste kreeg. “Ik was nog maar 16 toen ik de eerste klachten kreeg en die waren toen niet per se te linken aan reuma: zware keelontstekingen, zware migraineaanvallen”, vertelt ze.

Reuma is meer dan pijnlijke gewrichten, er bestaan maar liefst 200 soorten. Je immuunsysteem valt als het ware je eigen lichaam aan waardoor alles kan ontsteken. In ons land wordt één op de vijf mensen getroffen door de ziekte, de helft is zelfs jonger dan 60 jaar.